В Китае показали «Бойцовский клуб» с другим финалом

На сайте китайского потокового вещания Tencent Video показали культовую картину Дэвида Финчера «Бойцовский клуб» с другим финалом. Об этом сообщает издание Vice.

В оригинале кинолента 1999 года заканчивается тем, что Эдвард Нортон в роли Рассказчика убивает свое альтер-эго Тайлера Дердена (Брэд Питт). После этого он и Марла держатся за руки, наблюдая из высокого окна, как план «Разгром» приходит в действие, разрушая небоскребы.

В Китае вместо концовки появился текст, который объяснял, что план «Разгром» был остановлен полицией, а Тайлер Дерден арестован и отправлен в психиатрическую больницу, откуда вышел в 2012 году.

«Благодаря подсказке, предоставленной Тайлером, полиция быстро разгадала весь план и арестовала всех преступников, успешно предотвратив взрыв бомбы. После суда Тайлер был отправлен на психологическое лечение в психушку. Он был выписан из больницы в 2012 году», — гласит текст заключительного кадра.

Была ли отредактированная версия «Бойцовского клуба» создана по распоряжению правительства или самим Tencent для избежания запрета, неизвестно. Сайт потокового вещания уже показывал измененные зарубежные фильмы, поскольку китайская цензура запрещает материалы с обнаженной натурой, насилием и другими напряженными сценами.