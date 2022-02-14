Правительство утвердило программу экологического развития России до 2030 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил федеральную программу экологического развития России до 2030 года. Соответствующее сообщение появилось на сайте правительства.

«Реализация программы позволит получить научные результаты и разработать прорывные технологии, которые помогут управлять климатическими рисками и минимизировать их», — сказал Мишустин.

Среди ожидаемых результатов — создание системы мониторинга потоков парниковых газов (являются одним из главных драйверов глобального потепления. — Прим. ред.) и системы учета данных о таких потоках, разработка и тестирование методик для определения эффективных моделей низкоуглеродных технологий, а также технологий поглощения парниковых газов.

Кроме того, в России предстоит создать систему моделирования для управления климатическими рисками в социальной сфере и экономике, а также для обеспечения устойчивого развития территорий страны, указано в сообщении правительства. C 2023 года планируется запустить систему обязательной углеродной отчетности для компаний.

Документ подготовлен в рамках исполнения указа Владимира Путина, координатором выступит Министерство природных ресурсов и экологии.

На реализацию программы будет выделено 5,9 млрд рублей. В сентябре 2021-го сообщалось о намерении отправить на эти цели 34 млрд рублей.

В ноябре минувшего года правительство утвердило стратегию России по климату до середины XXI века. Она связана с экономическим ростом. К 2050 году выбросы парниковых газов планируется снизить на 60%, а еще через 10 лет привести их воздействие к нулю, то есть достичь углеродной нейтральности.

Среди других задач — рост экспорта, не связанного с полезными ископаемыми, внедрение низкоуглеродных технологий, стимулирование вторичного потребления энергоресурсов, развитие финансирования экопроектов, принятие мер по сохранению природных экосистем, участвующих в поглощении газов.