В России выявили 197 076 случаев коронавируса за сутки. Это новый антирекорд

За последние сутки в России выявили рекордные 197 076 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Последний раз максимальное количество случаев фиксировали вчера, тогда было почти на 14 тыс. заболевших меньше.

На первом месте по числу заражений находится Москва — 22 747 случаев. Следом идут Петербург, Подмосковье, Красноярский край, Свердловская область, Пермский край, Нижегородская и Челябинская области.