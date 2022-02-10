В России выявили 197 076 случаев коронавируса за сутки. Это новый антирекорд

За последние сутки в России выявили рекордные 197 076 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Последний раз максимальное количество случаев фиксировали вчера, тогда было почти на 14 тыс. заболевших меньше.
На первом месте по числу заражений находится Москва — 22 747 случаев. Следом идут Петербург, Подмосковье, Красноярский край, Свердловская область, Пермский край, Нижегородская и Челябинская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 13 527 845. За сутки умер 701 человек, за все время — 338 091. Выздоровели 106 092 человека, за весь период — 10 909 397. Число госпитализаций за сутки составило 19 446.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 404 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (78,8 млн), на втором — Индия (42,4 млн). За ними идут Бразилия (26,9 млн), Франция (21 млн) и Великобритания (18 млн).