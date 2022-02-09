СМИ: Владимира Жириновского госпитализировали с серьезным поражением легких

75-летний председатель ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в политических кругах.

Собеседник агентства рассказал, что Жириновский находится в тяжелом состоянии в больнице уже несколько дней. По данным Ura.ru, политика госпитализировали с «Омикрон»-штаммом.

Телеграм-канал Mash сообщает о 50–75% поражении легких. Отмечается, что депутат попал в больницу с двухсторонней пневмонией. Источник «Интерфакс» заверил, что поражение легких действительно серьезное.

При этом в ЛДПР ответили, что Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать.