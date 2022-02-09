перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В «Художественном» состоится премьера фильма Асгара Фархади «Герой» 16:45
«Интерфакс»: суд вернул в полицию дело против Моргенштерна о пропаганде наркотиков 16:41
В Южнопортовом районе Москвы создадут аналог нью-йоркского Central Park 16:28
«Коммерсант»: объем пиратского контента в России растет, несмотря на блокировки 15:58
Главу научной лаборатории РАНХиГС объявили в федеральный розыск 15:35
YouTube начал ограничивать количество зрителей на стримах маленьких каналов. Для чего это нужно? 15:15
В Москве пройдет премия «Жара Media Awards», где наградят российских блогеров и стримеров 15:04
СМИ: Владимира Жириновского госпитализировали с серьезным поражением легких 15:03
Team Films снимет сериал по мотивам повести «Трудно быть богом» братьев Стругацких 14:42
Сборная России по хоккею обыграла Швейцарию 14:18
ANIRUDH/Unsplash
SpaceX потеряла новые спутники Starlink из‑за геомагнитной бури 13:56
Правительство утвердило концепцию регулирования рынка криптовалют 13:23
Дейв сыграл на гитаре-огнемете на церемонии Brit Awards-2022 13:15
В США арестовали россиянина за кражу биткоинов на 4,5 млрд долларов. Это рекорд 12:29
В Подмосковье мужчины с битами напали на магазин. Один человек погиб, двое ранены 12:04
tomcruise/Instagram
Бюджет боевика «Миссия невыполнима-7» превысил 290 млн долларов. Виноваты трюки Тома Круза 11:46
В России выявили 183 103 новых случая коронавируса — это новый максимум 11:27
Билл Гейтс написал книгу о том, как предотвратить пандемию. Она выйдет в мае 11:03
РКН составил протокол на Bellingcat* за нарушение закона об иноагентах 10:57
В России могут ужесточить наказание за вождение без прав. Минюст и МВД поддержали инициативу 10:38
Отключить рекламу

СМИ: Владимира Жириновского госпитализировали с серьезным поражением легких

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:03

75-летний председатель ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в политических кругах.

Собеседник агентства рассказал, что Жириновский находится в тяжелом состоянии в больнице уже несколько дней. По данным Ura.ru, политика госпитализировали с «Омикрон»-штаммом.

Телеграм-канал Mash сообщает о 50–75% поражении легких. Отмечается, что депутат попал в больницу с двухсторонней пневмонией. Источник «Интерфакс» заверил, что поражение легких действительно серьезное.

При этом в ЛДПР ответили, что Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать.

События недели на afisha.ru
боевик
Падение Луны
Роланд Эммерих призывает всех все-таки посмотреть наверх
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Дензел Карри
балет
Eifman Gala
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
комедия
Непослушник
Пранк в стенах церкви выходит из-под контроля в комедии Владимира Котта
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ЛДПР
Госдума
ИТАР-ТАСС
Интерфакс
Люди
Владимир Жириновский
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить