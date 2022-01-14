Экс-фронтмен The White Stripes Джек Уайт выпустил видео на новый сингл «Love Is Selfish»

Экс-лидер американской группы The White Stripes Джек Уайт выпустил сингл «Love Is Selfish» и показал видео на него. Ролик появился в официальном ютьюб-аккаунте музыканта.

Трек войдет в один из двух альбомов, которые музыкант планирует выпустить в 2022 году. Сидя на сцене в небольшом пустом зале, Уайт поет, что не в силах справиться ни с любовными переживаниями, ни с самими отношениями.

«Любовь — такая самовлюбленная штука, она все время плачет и кричит: „Я, я, я“. Она постоянно пытается сбить все мои планы», — говорится в тексте.