Экс-фронтмен The White Stripes Джек Уайт выпустил видео на новый сингл «Love Is Selfish»

Экс-лидер американской группы The White Stripes Джек Уайт выпустил сингл «Love Is Selfish» и показал видео на него. Ролик появился в официальном ютьюб-аккаунте музыканта.
Трек войдет в один из двух альбомов, которые музыкант планирует выпустить в 2022 году. Сидя на сцене в небольшом пустом зале, Уайт поет, что не в силах справиться ни с любовными переживаниями, ни с самими отношениями.
«Любовь — такая самовлюбленная штука, она все время плачет и кричит: „Я, я, я“. Она постоянно пытается сбить все мои планы», — говорится в тексте.
Предыдущая композиция Уайта, «Taking Me Back», вышла в октябре 2021 года в двух версиях — с электрогитарой и с акустической. Первая вошла в саундтрек трейлера новой части компьютерной игры Call of Duty, что удивительно: на протяжении как минимум десяти лет музыкант заявлял, что ненавидит современные технологии, никогда не имел мобильного телефона и запрещал использование смартфонов во время своих выступлений.
«Taking Me Back» стала первой песней артиста за последние три года. В 2018 году он выпустил третий по счету сольный альбом «Boarding House Reach».