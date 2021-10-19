Экс-фронтмен The White Stripes Джек Уайт выпустил первый трек за три года

Сингл получил название «Taking Me Back» и вышел в двух версиях — с электрогитарой и с акустической. Первая вошла в саундтрек трейлера новой части компьютерной игры «Call of Duty».

Экс-лидер американской группы The White Stripes Джек Уайт выпустил первый трек за три года. Об этом сообщает NME.

Появление трека Уайта в игре удивительно. На протяжении как минимум 10 лет музыкант заявлял, что ненавидит современные технологии и никогда не имел мобильного телефона.

Он даже запрещал использование смартфонов на своих выступлениях. «Ваш мобильный упакуют в специальный чехол, лишив вас возможности снять трясущейся рукой посредственного качества видео — но, возможно, вернув подзабытое и очень олдскульное ощущение, когда на концерт вы отправляетесь исключительно за музыкой», — писала «Афиша Daily» о московском концерте исполнителя.

Это первая песня Уайта за последние три года. В 2018 году он выпустил третий по счету сольный альбом «Boarding House Reach».