Apple обновит AirTag, чтобы избавиться от нежелательных отслеживаний

Технологический гигант Apple готовит ряд обновлений для устройства AirTag, которое позволяет отслеживать личные вещи. Это необходимо для того, чтобы затруднить его использование для слежки за другими людьми, пишет пресс-центр компании.

Apple привела в пример ситуацию, когда человек берет чьи‑то ключи с брелком AirTag — в этом случае владелец девайса может отследить местоположение человека. Такая же история происходит с наушниками AirPods, оставленными в машине.

Все полученные письма на эту тему компания рассматривает вместе с правоохранительными органами, отмечается в релизе. Apple может предоставить полиции сведения об учетной записи Apple ID, которая связана с устройством, чтобы задержать человека и предъявить обвинения. Однако эти меры не предотвращают слежку.

В ближайшем обновлении ПО изменится настройка AirTag. Пользователям будет показываться предупреждение о том, что использование девайса для слежки — это нарушение закона, которое может повлечь уголовную ответственность.

Также Apple исправит ошибку, при которой iPhone выдает «предупреждение о неизвестном девайсе». При появлении сообщения многие юзеры думают, что за ними следят, хотя обычно уведомление связано с наушниками AirPods. Текст предупреждения изменят.

В последующих обновлениях до конца 2022 года появятся оповещения о том, что рядом с устройством iPhone или iPad находится чужой AirTag. В этих случаях можно будет сделать его звук громче и найти нежелательный «жучок».

AirTag — трекер, который можно прикрепить к любому важному предмету, и в случае его потери посмотреть местоположение в приложении «Локатор». Apple представила устройство в ходе своей ежегодной весенней презентации в апреле 2021 года.

Изначально претензии к девайсу были очень простые: пользователи жаловались, что брелок невозможно прикрепить к пульту или наушникам, а эти предметы теряются чаще всего. Но позже появились проблемы посерьезнее. Например, тиктокерка рассказала, что обнаружила в своей машине чужой AirTag – оказалось, что за ней следили в течение неопределенного времени.