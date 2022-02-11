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Apple обновит AirTag, чтобы избавиться от нежелательных отслеживаний

Виктория Шанина
Сегодня в 13:12

Технологический гигант Apple готовит ряд обновлений для устройства AirTag, которое позволяет отслеживать личные вещи. Это необходимо для того, чтобы затруднить его использование для слежки за другими людьми, пишет пресс-центр компании.

Apple привела в пример ситуацию, когда человек берет чьи‑то ключи с брелком AirTag — в этом случае владелец девайса может отследить местоположение человека. Такая же история происходит с наушниками AirPods, оставленными в машине.

Все полученные письма на эту тему компания рассматривает вместе с правоохранительными органами, отмечается в релизе. Apple может предоставить полиции сведения об учетной записи Apple ID, которая связана с устройством, чтобы задержать человека и предъявить обвинения. Однако эти меры не предотвращают слежку.

В ближайшем обновлении ПО изменится настройка AirTag. Пользователям будет показываться предупреждение о том, что использование девайса для слежки — это нарушение закона, которое может повлечь уголовную ответственность.

Также Apple исправит ошибку, при которой iPhone выдает «предупреждение о неизвестном девайсе». При появлении сообщения многие юзеры думают, что за ними следят, хотя обычно уведомление связано с наушниками AirPods. Текст предупреждения изменят.

В последующих обновлениях до конца 2022 года появятся оповещения о том, что рядом с устройством iPhone или iPad находится чужой AirTag. В этих случаях можно будет сделать его звук громче и найти нежелательный «жучок».

AirTag — трекер, который можно прикрепить к любому важному предмету, и в случае его потери посмотреть местоположение в приложении «Локатор». Apple представила устройство в ходе своей ежегодной весенней презентации в апреле 2021 года.

Изначально претензии к девайсу были очень простые: пользователи жаловались, что брелок невозможно прикрепить к пульту или наушникам, а эти предметы теряются чаще всего. Но позже появились проблемы посерьезнее. Например, тиктокерка рассказала, что обнаружила в своей машине чужой AirTag – оказалось, что за ней следили в течение неопределенного времени.

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