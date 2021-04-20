IT-компания Apple представила на своей весенней презентации устройство под названием AirTag. Оно представляет собой трекер, которые поможет найти потерянные вещи, например, ключи.

Устройство будет стоит 29 долларов. Его, по словам создателей, можно будет прикрепить к любому важному предмету. С помощью технологии Bluetooth AirTag поможет определить местоположение вещи.