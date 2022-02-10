На аукционе продали 200 пар кроссовок, созданных Вирджилом Абло, за 25 млн долларов

На аукционе Sotheby’s продали 200 пар кроссовок Louis Vuitton и Nike Air Force Ones, разработанных покойным американским дизайнером Вирджилом Абло. Суммарная стоимость всей обуви составила 25 млн долларов, передает The Independent.
В аукционном доме рассказали, что самую дорогую пару купили по стоимости свыше 350 тыс. долларов. Это значительно превышает цены, по которым Sotheby’s выставлял кроссовки на продажу, — от 5000 до 15 000 долларов за каждую пару.
В среднем кроссовки раскупали за 100–120 тыс. долларов, самую дешевую пару продали за 75 тыс. долларов. Вырученные с продажи деньги направят Стипендиальному фонду Вирджила Абло Post-Modern.
Аукцион проходил онлайн с 26 января по 8 февраля. Такой ажиотаж представители Sotheby’s связывают с недавней смертью Абло.
Вирджил Абло вошел в мир моды с практики в Fendi в 2009 году. Там он познакомился с Канье Уэстом, сотрудничество с которым вдохновило его на создание бренда Off-White. Бренд был создан в 2013 году, а через пять лет Абло присоединился к Louis Vuitton. В 2018 году журнал Time включил дизайнера в список ста самых влиятельных людей в мире. В 2019-м он создал бренд Virgil Abloh.