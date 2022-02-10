На аукционе продали 200 пар кроссовок, созданных Вирджилом Абло, за 25 млн долларов

На аукционе Sotheby’s продали 200 пар кроссовок Louis Vuitton и Nike Air Force Ones, разработанных покойным американским дизайнером Вирджилом Абло. Суммарная стоимость всей обуви составила 25 млн долларов, передает The Independent.

В аукционном доме рассказали, что самую дорогую пару купили по стоимости свыше 350 тыс. долларов. Это значительно превышает цены, по которым Sotheby’s выставлял кроссовки на продажу, — от 5000 до 15 000 долларов за каждую пару.

В среднем кроссовки раскупали за 100–120 тыс. долларов, самую дешевую пару продали за 75 тыс. долларов. Вырученные с продажи деньги направят Стипендиальному фонду Вирджила Абло Post-Modern.