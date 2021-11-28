В возрасте 41 года из жизни ушел креативный директор мужской линии Louis Vuitton и основатель бренда уличной одежды Off-White Вирджил Абло. Об этом в его инстаграме написали близкие дизайнера.

Они отметили, что в последние годы Абло боролся с редкой формой рака — сердечной ангиосаркомой.

«Несмотря на все трудности, его трудовая этика, безграничное любопытство и оптимизм не поколебались. Вирджилом двигала его преданность своему делу и своей миссии — открывать двери для других и создавать пути к большему равенству в искусстве и дизайне. Он часто говорил: „Все, что я делаю, это для 17-летней версии себя“, глубоко веря в силу искусства вдохновлять будущие поколения», — добавили близкие модельера.

Вирджил Абло вошел в мир моды с практики в Fendi в 2009 году. Там он познакомился с Канье Уэстом, сотрудничество с которым вдохновило его на создание бренда Off-White. Бренд был запущен в 2013 году, а через пять лет Абло присоединился к Louis Vuitton. В 2018 году журнал Time включил дизайнера в список ста самых влиятельных людей в мире. В 2019-м он запустил именной бренд Virgil Abloh.