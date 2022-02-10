Эдриен Броди сыграет вместе с Крисом Эвансом в романтическом экшне «Ghosted»

Лауреат «Оскара» Эдриен Броди, известный по фильмам «Пианист» и «Кинг-Конг», сыграет вместе с Крисом Эвансом и Аной де Армас в фильме «Ghosted». Его снимет Apple Original Films. Об этом сообщил Deadline.

Режиссером картины выступит Декстер Флетчер. Он поставит романтический экшн-фильм по сценарию Ретта Риза и Пола Верника, авторов «Дедпула». Они также выступят продюсерами проекта вместе с Дэвидом Эллисоном, Даной Голдберг, Доном Грейнджером и Джулс Дейли.

Apple рассматривает «Ghosted» как один из своих приоритетных проектов, запланированных на ближайшее время. Издание Collider отмечает, что зрителей вероятно ждет «настоящее удовольствие» и «блокбастер».

В прошлом году Эдриен Броди появился в комедийной драме Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“». А уже в этом году, в конце января он предстал в криминальном триллере «Clean» — его сценарий актер разрабатывал вместе с режиссером Полом Солетом.