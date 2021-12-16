В сети вышел трейлер криминального триллера «Clean» с Эдриеном Броуди

Картина расскажет о небольшом американском городе, в котором мужчина по имени Клин работает уборщиком и пытается вести спокойную жизнь. Он терзается своим темным прошлым, ищет искупления, но однажды прошлое все же находит его.

В сети появился трейлер криминального триллера «Clean» с Эдриеном Броуди в главной роли. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Movieclips Trailers. Фильм выйдет на экраны 28 января.

Судя по трейлеру, Клин начинает совершать убийства в попытках защитить соседскую девочку, а следом за ней и других жителей городка.

Режиссером триллера выступил Пол Солет («Цепной пес»). Над сценарием картины он работал вместе с Броуди. Актер стал не только исполнителем главной роли в проекте и сценаристом, но и продюсером, а также автором музыки к фильму.

В «Clean» снялись Гленн Флешлер («Джокер», «Барри»), Ричи Мерритт («Белый парень Рик»), Мишель Уилсон, Джон Бьянко, Динора Валкотт и другие артисты. Производством фильма занималась компания IFC Films.

«С захватывающими элементами неонуара и мощной линией искупления, „Clean“ обладает всей мощью классической криминальной драмы с реальной глубиной в ее основе, и это действительно совместное видение Пола Солета и Эдриена Броуди», — отметила президент IFC Films Арианна Бокко.