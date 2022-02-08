Вышел трек Duran Duran «Laughing Boy» из делюкс-версии альбома «Future Past»

Помимо «Laughing Boy» в делюкс-альбоме будет две новые песни «Velvet Newton» и «Invocation», а также 12 треков из оригинального альбома. В их числе «Give It All Up», «More Joy» и «Tonight United».

Пластинка «Future Past» вышла в октябре 2022 года. В качестве приглашенных артистов на записи выступили Грэм Коксон из Blur, Туве Лу, Chai, Ivorian Doll и бывший пианист Дэвида Боуи Майк Гарсон. Вместе с тем в создании «Future Past» помогли продюсеры Эрол Алкан и Джорджио Мородер.

Британские апологеты синти-попа и нью-вейва недавно отметили свое 40-летие. За музыкальную карьеру они успели несколько раз сменить звучание и жанр, выпустив без малого 15 студийных альбомов, семь EP, 39 синглов и 14 видеоальбомов. В 2016 году продажи их записей превысили 100 млн штук.

В начале февраля группа оказалась среди номинантов на включение в Зал славы рок-н-ролла, наряду с Эминемом, Beck, A Tribe Called Quest, Долли Партон, Карли Саймон и другими. Имена тех, кто войдет в итоговый список, станут известны в мае, а сама церемония состоится осенью 2022-го.

«Просто попасть в список номинаций — это уже честь, которую я никогда не ожидал испытать. Эта возможность во многом связана с тем, что у нас есть армия поклонников по всему миру, которые неизменно поддерживают нас в течение последних четырех десятилетий», — заявлял вокалист группы Саймон Ле Бон.