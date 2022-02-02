Зал славы рок-н-ролла объявил претендентов 2022 года. Их имена перечисляет Rolling Stone.

В перечень вошли Эминем, Beck, A Tribe Called Quest, Долли Партон, Duran Duran, Лайонел Ричи и Карли Саймон. В списке они соседствуют с теми, кого номинировали в предыдущие годы, однако так и не удостоили титула. Это Rage Against the Machine, Кейт Буш, Devo, Фела Кути, New York Dolls, MC5, Judas Priest, Eurythmics, Дайон Уорвик и Пэт Бенатар.

Имена тех, кто войдет в итоговый список, станут известны в мае, а сама церемония состоится осенью 2022-го. Согласно правилам, на включение в Зал славы может претендовать только тот артист, чьему первому официальному релизу исполнилось минимум 25 лет.

В 2021 году в Зал славы рок-ролла среди других артистов были включены Jay-Z, Тина Тернер и Foo Fighters. Речь в честь последних произнес Пол Маккартни, а также исполнил вместе с группой одни из ее самых известных песен: «Best of You», «My Hero» и «Everlong».