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Spotify удалил 70 эпизодов подкаста Джо Рогана после бойкота со стороны Нила Янга и других артистов

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:57

Spotify удалил 70 эпизодов подкаста Джо Рогана после скандала из‑за фейков о вакцинации, которые распространяются в его шоу. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на главу компании Даниеля Эка.

Среди удаленных выпусков оказались и те, в которых Роган высказывал расистские шутки в адрес чернокожих. По словам Эка, он поговорил с ведущим подкаста и его командой и после этих бесед Роган решил удалить ряд эпизодов из Spotify.

«Некоторые комментарии Джо Рогана не только невероятно обидны — я хочу пояснить, что они не отражают ценности этой компании. Я знаю, что из‑за этой ситуации многие из вас чувствуют себя истощенными, разочарованными и неуслышанными», — отметил Эк.

Ранее Роган извинился за использования слова на букву Н и расистскую шутку, в которой он сравнил пребывание в районе с большим количеством чернокожих с пребыванием в «Планете обезьян».

27 января Нил Янг потребовал удалить его музыку из Spotify из‑за фейков о вакцинации, которые распространяет автор самого популярного подкаста Spotify Джо Роган. В декабрьский выпуск комик пригласил вирусолога-антипрививочника Роберта Мэлоуна, который высказывал неподтвержденные гипотезы о бесполезности препаратов.

Сервис выполнил требования Янга и удалил его музыку с платформы. У него было 2,6 млн подписчиков и около 6 млн прослушиваний ежемесячно. Вскоре свои композиции удалила «в знак солидарности» с давним другом и Джони Митчелл.

Музыканты стали не первыми, кто пожаловался на позицию Рогана в отношении вакцин. Ранее группа из 270 ученых, профессоров и врачей написала открытое письмо в Spotify. В нем они выразили обеспокоенность «ложными и социально вредными утверждениями», которые распространяет комик в своем подкасте.

Помимо Янга и Митчелл, Spotify решили бойкотировать и другие артисты. Среди них — гитарист Нильс Лофгрен, комик Стюарт Ли, певица Индиа Ари и участник Crosby, Stills, Nash & Young Грэм Нэш.

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