Россиянка Наталья Непряева взяла серебро в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Наталья Непряева выиграла серебро в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине. Это первая медаль российских спортсменов на Олимпиаде 2022 года, пишет «Матч ТВ».

С отрывом в 30,2 секунды победила олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете и 14-кратная чемпионка мира из Норвегии Тереза Йохауг. Третью строчку заняла Тереза Штадлобер из Австрии (30,5 секунды).

Россиянки Анастасия Рыгалина, Татьяна Сорина и Юлия Ступак заняли восьмое, 11-е и 24-е места соответственно.