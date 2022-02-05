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Энтони Старр, Эмили Бичем, Джейсон Вонг и Шон Сагар присоединились к новому боевику Гая Ричи

Виктория Шанина
Сегодня в 8:38

К актерскому составу предстоящего боевика Гая Ричи присоединились сразу семь актеров. Съемки картины уже начались в Аликанте, Испания, пишет Deadline.

В числе новичков каста: Дар Салим («Преисподняя»), Энтони Старр («Пацаны»), Александр Людвиг («Голодные игры»), Джейсон Вонг («Джентльмены»), Бобби Шофилд («Не дыши 2»), Шон Сагар («Джентльмены») и Эмили Бичем («Круэлла»). Каких персонажей они сыграют, пока неизвестно.

Одну из главных ролей, как стало известно еще в октябре, сыграет Джейк Джилленхол. Тогда же сообщалось, что картина получила название «Переводчик», но, по информации Collider, создатели решили отказаться от него.

Боевик посвящен войне в Афганистане. Сержант Джон Кинли и местный переводчик Ахмед исследуют регион. Их отряд попадает в засаду, в которой выживают только Кинли и Ахмед. Рискуя своей жизнью, переводчик дотаскивает раненого солдата до безопасного места.

Вернувшись в США Кинли узнает, что Ахмеда с семьей не пустили в Америку, как обещали. Сержант хочет отплатить переводчику за спасение и возвращается на войну, чтобы забрать Ахмеда и его семью, прежде чем до них доберутся местные боевики.

Ричи рассказал, что решил снять этот фильм после разговоров с настоящими солдатами и переводчиками, рискующими жизнью, чтобы помочь друг другу. Сценарий ему помогали написать Айван Эткинсон («Джентльмены») и Марн Дэвис («Гнев человеческий»).

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