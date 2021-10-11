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Джейк Джилленхол может сыграть главную роль в следующем фильме Гая Ричи

Виктория Шанина
Сегодня в 10:21

Американский актер Джейк Джилленхол («Горбатая гора», «Эверест») ведет переговоры о съемках в новом таинственном проекте Гая Ричи. Об этом сообщает Deadline.

Известно о картине пока только то, что ее спродюсирует компания Miramax, основанная Харви и Бобом Вайнштейнами, а также выпустившая «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Джентльмены» и другие картины. Ричи, помимо кресла режиссера, займет должность сценариста.

Источники издания отмечают, что еще неназванный проект будет поставлен в привычном стиле Гая Ричи. Речь о быстром темпе повествования и резко меняющихся визуальных эффектах. Съемки, предположительно, начнутся в конце 2021-го.

Сейчас на Джилленхола можно посмотреть в новом фильме от Netflix «Виновный», премьера которого состоялась 1 октября. Актер играет оператора службы спасения, у которого в арсенале есть только телефон и правильно подобранные слова для помощи человеку.

Ранее стало известно, что Джейк Джилленхол снимется в фильме «Пророк» режиссера Сэма Харгрейва («Мстители: Финал», «Взрывная блондинка»). Кроме того, он играет главную роль в триллере «Скорая помощь» Майкла Бэя, который дебютирует в кинотеатрах в феврале 2022 года.

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