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Джейк Джилленхол сыграет солдата на афганской войне в новом боевике Гая Ричи

Виктория Шанина
Сегодня в 10:03

Гай Ричи снимет боевик «Переводчик» о войне в Афганистане. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на мероприятие American Film Market, где киноделы продают, приобретают или финансируют фильмы.

Джейк Джилленхол сыграет в картине одну из главных ролей — сержанта Джона Кинли, который исследует регион вместе с местным переводчиком по имени Ахмед. Их отряд попадает в засаду, где выживают только Кинли и Ахмед. Рискуя своей жизнью, переводчик дотаскивает раненого солдата до безопасного места.

Вернувшись в США Кинли узнает, что Ахмеда с семьей не пустили в Америку, как обещали. Сержант хочет отплатить переводчику за спасение и возвращается на войну, чтобы забрать Ахмеда и его семью, прежде чем до них доберутся местные боевики.

Ричи рассказал, что решил рассказать эту историю после разговоров с настоящими солдатами и переводчиками, рискующими жизнью, чтобы помочь друг другу. Сценарий ему помогали написать Айван Эткинсон («Джентльмены») и Марн Дэвис («Гнев человеческий»). Съемки начнутся 10 января 2022 года в Испании.

В начале октября стало известно, что Джейк Джилленхол появится в новом фильме Гая Ричи, но его подробности оставались в тайне. Тогда же отмечалось, что спродюсирует картину компания Miramax, основанная Харви и Бобом Вайнштейнами, а также выпустившая «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Джентльмены» и другие картины.

Сейчас на Джилленхола можно посмотреть в новом фильме от Netflix«Виновный», премьера которого состоялась 1 октября. Актер играет оператора службы спасения, у которого в арсенале есть только телефон и правильно подобранные слова для помощи человеку.

Ранее стало известно, что Джейк Джилленхол снимется в фильме «Пророк» режиссера Сэма Харгрейва («Тайлер Рейк: Операция по спасению»). Кроме того, он играет главную роль в триллере «Скорая помощь» Майкла Бэя, который выйдет в кинотеатрах в феврале 2022 года.

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