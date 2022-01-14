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Ущерб от повреждения картины ученицы Малевича Анны Лепорской составил 250 тыс. рублей

Денис Ламехов
Сегодня в 18:55

Реставрационный совет Третьяковской галереи оценил ущерб от повреждения картины ученицы Каземира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры» в 250 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя арт-галереи «Ельцин-центра» Ильи Шипиловских.

В пресс-службе центра также рассказали, что страховая компания выплатила сумму, которая была утверждена по результатам обследования полотна и расчетов затрат на реставрацию. Восстановление картины уже началось.

Вандал повредил работу Лепорской 7 декабря 2021 года. Он пририсовал шариковой ручкой глаза на лицах двух фигур, изображенных на картине.

Как передавал The Art Newspaper, дирекция «Ельцин-центра» обратилась в полицию только 20 декабря. Личность человека, повредившего полотно, неизвестна. Управление МВД по Екатеринбургу провело проверку, по результатам которой отказало в возбуждении уголовного дела.

«Причиненный ущерб оценивают в около 200 000 рублей, что является незначительным… В данном случае отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ, так как картина своих свойств не утратила», — приводит издание цитату из постановления.

«Интерфакс» сообщал, что Министерство культуры РФ направило жалобу в Генеральную прокуратуру. Это было сделано в целях отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Картина находится в коллекции Государственной Третьяковской галереи и была предоставлена «Ельцин-центру» для выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства». Сейчас полотно вернули назад в Третьяковку.

Анна Лепорская была ученицей художника-супрематиста Казимира Малевича. Работала в кругу других авангардистов, в том числе совместно с Николаем Суетиным и Львом Юдиным. Известна в первую очередь как мастер художественного фарфора. Помимо Третьяковки ее работы обширно представлены в собрании Русского музея.

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