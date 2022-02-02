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Канье Уэст не получит возможность отредактировать финальную версию документального фильма о себе

Денис Ламехов
Сегодня в 13:59

Режиссеры документального фильма о Канье Уэсте «Джин-Юс» Кларенс Куди Симмонс и Чике Оза сообщили, что не будут предоставлять артисту возможность отредактировать финальную версию ленты. Их слова передает Rolling Stone.

«Наша с Чике компания называется Creative Control [англ. — „Контроль над творчеством“], потому что мы не хотим терять контроль над тем, что мы создаем», — добавил Симмонс.

Оза отметил: «Если бы Канье не был персонажем, в отношении которого люди озвучивают настолько разные мнения, мы бы не получили интересную документалку. <…> Такова личность Канье, ее нужно просто принять. Это человек, с которым мы работаем. Мы знаем, с кем работаем».

Предоставить доступ к редактированию финальной версии ленты Канье Уэст потребовал в конце января. «По-доброму прошу в последний раз. Я должен получить окончательную версию [фильма] и доступ к ее редактированию до премьеры на Netflix. Немедленно дайте мне права на монтаж, чтобы я мог сам отвечать за собственный образ. Заранее спасибо», — написал он.

Название фильма, «Джин-Юс», созвучно с genius (англ. — «гений»). Премьера картины состоялась 23 февраля на кинофестивале «Сандэнс». Американский зритель сможет посмотреть ее в ограниченном прокате с 10 февраля, весь остальной мир — с 16 февраля на Netflix. «Афиша Daily» рассказывала, что думают о ленте кинокритики.

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