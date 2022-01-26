«Безудержные амбиции голодного авантюриста»: западные критики посмотрели трилогию о Канье Уэсте

Кларенс Куди Симмонс снимал «Jeen-Yuhs» (созвучно со словом genius, по-русски «гений») на протяжении 21 года, вдохновившись документалкой «Мечты о баскетболе» о молодых темнокожих чикагцах, которую тоже снимали несколько лет. В центре сюжета — карьерная жизнь Уэста в хронике, за кадром — редкие комментарии режиссера.

23 января на кинофестивале «Сандэнс» показали первую часть документальной трилогии о Канье Уэсте. Американский зритель сможет посмотреть картину в ограниченном прокате с 10 февраля, весь остальной мир — с 16 февраля на Netflix .

Одними из первых с картиной познакомились кинокритики. Они пишут, что трехсерийный фильм заслуживает просмотра вне зависимости от того, нравится вам Канье или нет.

Что думают критики

«Jeen-Yuhs» наглядно объясняет, почему Канье такой дерзкий, на пленке с самыми первыми шагами в его становлении, пишет критик из AVClub. Здесь показывают «зачаточное состояние безудержных амбиций голодного авантюриста, бегающего от одного к другому, к готовым слушать».

С ним согласен Тодд Гилкрист из The Wrap. Он отмечает, что в некоторых местах близкие друзья Канье и Куди забывают, что в первую очередь в фильме они рассказчики, но это все еще «беспрецедентный взгляд на формирующие моменты» творческого пути рэпера. По мнению рецензента, у авторов картины получается очеловечить артиста.

В первой части фильма также появляется покойная мать рэпера Донда — «единственный человек, более важный для Канье Уэста, чем Канье Уэст». Ее представляют как женщину, которая верит в успех сына и заботится о нем, пока тот занимается «зачастую коварным бизнесом».

«Вы понимаете его характер и то, откуда он взялся — в начале пути срабатывает принцип „притворяйся, пока не получится“, привитый мамой. В тот момент талант артиста был еще сырым, но в ретроспективе он кажется совершенно бесспорным», — заключил Гилкрист.

Что интересного можно будет увидеть

Самый показательный момент в фильме, как отмечают критики, это визит еще малоизвестного Канье в офис Roc-A-Fella Records. Он пришел не просто без приглашения, а буквально ворвался в штаб-квартиру компании и начал читать рэп под «All Falls Down». Артист читает и читает до тех пор, пока кто‑нибудь не откликнется на его творчество, но впечатлить работников ему не удается.

AVClub назвал этот эпизод «редким моментом безразличия [к Канье], который сняла камера Куди». В 2001 году Канье все же подпишет контракт с лейблом.

«Чернокожий в расистской стране, сверхъестественно одаренный продюсер в индустрии, где гейткиперы не хотели слушать ритм, человек из Чикаго в рэп-топографии с центрами в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, он вошел в игру на оборонительных позициях, которые так никогда и не покинул. Куди и Чике (второй режиссер. — Прим. ред.) подчеркивают упорную борьбу за каждую крупицу признания», — пишет The Guardian о попытках Канье заявить о себе в индустрии.

Чем все закончится

Во второй части Фаррелл Уилльямс говорит уже успешному Канье, чтобы слава не позволяла вскружить голову и вселить чувство самоуверенности. Эта тема продолжается в третьей, последней части фильма. В ней Канье показывают как звезду, измученную общественными спекуляциями о его психическом состоянии.

The Guardian кажется, что в заключении Куди хотел показать, как с годами от Канье исчезло то сияние, с которым он подходил к музыке, и рэпер превратился в дотошного музыкального механика.

На портале Metacritic «Jeen-Yuhs» получил от критиков в целом положительные отзывы — 70 баллов из 100. На данный момент у фильма нет ни одной негативной оценки.