1 февраля в онлайн-кинотеатре Premier вышла документалка «Паническая атака». Это первая часть научно-популярной серии фильмов про панические расстройства, которую можно посмотреть бесплатно.
О своем опыте встречи с паническими атаками и борьбе с ними рассказали певица Бьянка и исполнитель Миша Марвин, программист Азамат, переживший теракт в Беслане, и священник отец Спиридон, у которого психологические проблемы начались после перенесенного коронавируса.
Когнитивный терапевт Марат Агинян и клинический психолог Яков Кочетков объяснили, как распознать паническую атаку и справиться с внезапно атакующей тревогой, не прибегая к лекарствам.
Что такое паническая атака
Это распространенный вид психического расстройства. В момент атаки человек испытывает острый испуг из‑за внезапного ухудшения самочувствия: у него падает давление, появляется слабость и тремор, сердце начинает биться чаще. В голове возникают мысли о неминуемой опасности и даже смерти, от которой нужно срочно спастись.
По разным данным, от тревожных расстройств страдает от 4 до 25% населения Земли, а паническим атакам подвержены 5% жителей мегаполисов — это объясняют нервным напряжением и быстрым темпом жизни.
По словам психиатра Агиняна, в России панические атаки регистрируются у 3–11% людей за последний год. В октябре 2021 года врачи крупных российских клиник зафиксировали двух-трехкратный рост обращений пациентов с паническими расстройствами. Но всего на прием к профессиональному специалисту когда‑либо ходили не более 10% россиян: они считают, что могут справиться с любыми психологическими проблемами сами, и не верят в то, что им могут помочь.
Несуществующий диагноз и зависимость от лекарств
Однако обращаться за помощью все-таки стоит, но не менее важно выбрать правильного специалиста. Люди, столкнувшиеся с паническими атаками, зачастую приходят не к врачам психического профиля, а к кардиологам и неврологам, которые обычно ничего не находят и ставят диагноз «вегетососудистая дистония».
«Если объяснить понятие ВСД человеческим языком, это означает, что нервы заставили сосуды сокращаться не так. Везде есть фокус на сосуды, как будто во всем виноваты они. На самом деле сосуды реагируют на что‑то другое», — объяснил Агинян.
ВСД не имеет отношения к современной практике работы с паникой, поэтому абсолютно здоровые люди с атаками напрасно сдают анализы и делают МРТ, заявил директор Центра когнитивной терапии Яков Кочетков.
По его словам, страдающих паническими атаками во время пандемии действительно стало больше. Некоторые переболевшие COVID-19 перенесли чувство удушья и «зафиксировались» на этом чувстве, которое теперь не дает им покоя.
Феназепам — лекарственный препарат класса бензодиазепинов. Он обладает успокаивающим, противотревожным действием, с его помощью купируют приступы эпилепсии и панические атаки.
В прошлом году правительство ужесточило правила назначения и продажи феназепама — и не просто так. Его использование оправдано, когда человека нужно срочно успокоить, но при длительном применении (от двух недель и больше) он вызывает зависимость и синдром отмены.
«На него подсаживаются не потому, что это приятно пить, а потому, что неприятно не пить. Люди принимают феназепам, им спокойненько, но как только перестают принимать — им тревожно, неуютно, причем настолько, что хочется снова принимать. Этот синдром отмены длится месяцы», — рассказал Агинян.
Клинический психолог Джордан Питерсон назвал зависимость от феназепама, которая приобрела масштабы эпидемии, хуже опиатной. А психолог Михаил Гришин сравнил феназепам в России с дамокловым мечом, которым решается любая проблема.
Как побороть паническую атаку
Яков Кочетков поделился планом действий при панической атаке. Во время психотерапевтической работы он заставляет пациентов создавать искусственную паническую атаку с помощью учащенного дыхания.
«Если усиленно дышать, через какое‑то время в теле возникают неприятные ощущения. Накрывает паническая атака. И мы ничего не делаем, будь что будет. Если не метаться, не искать новые способы выброса адреналина, ничего не делать — она скоро пройдет. Мозг скажет: „Господи, я правда этого боялся?“ Произойдет декатастрофизация мысли. Единственное, что нужно делать при панической атаке — ничего не делать».