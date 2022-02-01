1 февраля в онлайн-кинотеатре Premier вышла документалка «Паническая атака». Это первая часть научно-популярной серии фильмов про панические расстройства, которую можно посмотреть бесплатно.

О своем опыте встречи с паническими атаками и борьбе с ними рассказали певица Бьянка и исполнитель Миша Марвин, программист Азамат, переживший теракт в Беслане, и священник отец Спиридон, у которого психологические проблемы начались после перенесенного коронавируса.

Когнитивный терапевт Марат Агинян и клинический психолог Яков Кочетков объяснили, как распознать паническую атаку и справиться с внезапно атакующей тревогой, не прибегая к лекарствам.

Что такое паническая атака

Это распространенный вид психического расстройства. В момент атаки человек испытывает острый испуг из‑за внезапного ухудшения самочувствия: у него падает давление, появляется слабость и тремор, сердце начинает биться чаще. В голове возникают мысли о неминуемой опасности и даже смерти, от которой нужно срочно спастись.

По разным данным, от тревожных расстройств страдает от 4 до 25% населения Земли, а паническим атакам подвержены 5% жителей мегаполисов — это объясняют нервным напряжением и быстрым темпом жизни.

По словам психиатра Агиняна, в России панические атаки регистрируются у 3–11% людей за последний год. В октябре 2021 года врачи крупных российских клиник зафиксировали двух-трехкратный рост обращений пациентов с паническими расстройствами. Но всего на прием к профессиональному специалисту когда‑либо ходили не более 10% россиян: они считают, что могут справиться с любыми психологическими проблемами сами, и не верят в то, что им могут помочь.

Несуществующий диагноз и зависимость от лекарств

Однако обращаться за помощью все-таки стоит, но не менее важно выбрать правильного специалиста. Люди, столкнувшиеся с паническими атаками, зачастую приходят не к врачам психического профиля, а к кардиологам и неврологам, которые обычно ничего не находят и ставят диагноз «вегетососудистая дистония».

«Если объяснить понятие ВСД человеческим языком, это означает, что нервы заставили сосуды сокращаться не так. Везде есть фокус на сосуды, как будто во всем виноваты они. На самом деле сосуды реагируют на что‑то другое», — объяснил Агинян.