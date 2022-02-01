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В сети появился тизер «Воланда» — новой экранизации «Мастера и Маргариты»

Виктория Шанина
Сегодня в 11:52

Universal Pictures опубликовал первый тизер-трейлер драматического фильма Михаила Локшина «Воланд», основанного на романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Посмотреть его можно на ютьюб-канале киностудии.

Действие картины происходит в Москве 1930-х годов. По сюжету известный писатель оказался в центре литературного скандала, из‑за которого его спектакль снимают с показа, а коллеги отворачиваются. Его единственной поддержкой остается возлюбленная Маргарита, которая помогает ему начать работу над новым романом, где главным героем становится Воланд.

Мастера сыграл Евгений Цыганов («Битва за Севастополь»), Маргариту — Юлия Снигирь («Великая»). В июле к актерскому составу присоединился немецкий актер Аугуст Диль («Бесславные ублюдки») в роли Воланда. Также в ролях: Юрий Колокольников, Игорь Верник, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов и другие.

Сценарий написал сам Локшин вместе с Романом Кантором, с которым они ранее работали над «Серебряными коньками». Продюсером выступил Рубен Дишдишян («Чики», «Аритмия»).

Ранее стало известно, что дистрибьютором ленты выступит Universal Pictures International. Премьера «Воланда» намечена на 1 января 2023 года.

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