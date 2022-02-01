Universal Pictures опубликовал первый тизер-трейлер драматического фильма Михаила Локшина «Воланд», основанного на романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Посмотреть его можно на ютьюб-канале киностудии.

Действие картины происходит в Москве 1930-х годов. По сюжету известный писатель оказался в центре литературного скандала, из‑за которого его спектакль снимают с показа, а коллеги отворачиваются. Его единственной поддержкой остается возлюбленная Маргарита, которая помогает ему начать работу над новым романом, где главным героем становится Воланд.