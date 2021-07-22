Аугуст Диль из «Бесславных ублюдков» исполнит роль Воланда в фильме по мотивам «Мастера и Маргариты»

Аугуст Диль сыграет Воланда в новой экранизации «Мастера и Маргариты» от режисера Михаила Локшина. Об этом сообщает «Кинопоиск».

Актер рассказал, что это будет первый фильм, в котором он снимается в России. По его словам, впервые он прочитал роман Михаила Булгакова в 17 лет и мало что понял, но, готовясь к роли, иначе взглянул на произведение.

«Мне кажется, в этой книге можно каждый раз находить что‑то новое. В этом ее особенность. И, конечно, Воланд — один из самых интересных персонажей романа, вернее, он сочетание всех персонажей. Он всегда немного кто‑то другой», — добавил актер.

Диль широко известен по роли офицера гестапо Дитера Хельстрома в «Бесславных ублюдках». Среди других его работ — «Фальшивомонетчики», «Тайная жизнь» и «Солт» с Анджелиной Джоли.

Действие фильма «Воланд» происходит в Москве 30-х годов. По сюжету известный писатель оказался в центре литературного скандала, из‑за которого его спектакль снимают с показа, а коллеги отворачиваются. Его единственной поддержкой остается возлюбленная Маргарита, которая помогает ему начать работу над новым романом, где главным героем становится Воланд.

Авторами сценария выступили постановщик и Роман Кантор, который написал тексты для «Серебряных коньков» и «Эпидемии», а продюсером — Рубен Дишдишян («Чики», «Аритмия»). В прокат картина выйдет в конце 2022-го.