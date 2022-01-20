Universal Pictures назвал дату выхода новой экранизации «Мастера и Маргариты»

Российское отделение Universal Pictures International и «Марс Медиа» подписали соглашение, в рамках которого UPI выступит дистрибьютором ленты «Воланд». Согласно документу, премьера картины состоится 1 января 2023 года, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

«Воланд» — это драматический фильм на основе романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Режиссером картины выступил Михаил Локшин («Серебряные коньки»).

Действие фильма «Воланд» происходит в Москве 1930-х годов. По сюжету известный писатель оказался в центре литературного скандала, из‑за которого его спектакль снимают с показа, а коллеги отворачиваются. Его единственной поддержкой остается возлюбленная Маргарита, которая помогает ему начать работу над новым романом, где главным героем становится Воланд.

Мастера сыграл Евгений Цыганов («Битва за Севастополь»), Маргариту — Юлия Снигирь («Великая»). В июле к актерскому составу присоединился немецкий актер Аугуст Диль («Бесславные ублюдки») в роли Воланда. Также в ролях: Юрий Колокольников, Игорь Верник, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов и другие.

Авторами сценария выступили постановщик и Роман Кантор, который написал тексты для «Серебряных коньков» и «Эпидемии», а продюсером — Рубен Дишдишян («Чики», «Аритмия»).

Согласно договору между Universal Pictures International и «Марс Медиа», «Воланд» — первая, но не единственная совместная премьера компаний. В рамках соглашения также выйдет фильм-катастрофа «Мира» в 2023 году. Точная дата релиза пока не раскрывается.

«Компания „Марс Медиа“ является одним из лидеров по производству качественного российского контента. Курс команды Рубена Дишдишяна на создание амбициозных проектов, безусловно, близок нам, именно поэтому первым фильмом, дистрибьютором которого выступит UPI, будет картина „Воланд“ по мотивам знаменитого романа Михаила Булгакова. Мы рады началу этого стратегического партнерства и приложим максимум усилий, чтобы оно стало успешным и взаимовыгодным», — заявил гендиректор UPI Россия Вадим Иванов.