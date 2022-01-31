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Ученые: перемены климата могут привести к дефициту кофе и изменить географию его выращивания

Денис Ламехов
Сегодня в 20:48

Исследователи Университета прикладных наук Цюриха выпустили исследование, посвященное воздействию глобального потепления на условия выращивание кофе, орехов кешью и авокадо. Результаты их работы публикует National Geographic.

Указанные три продукта в основном производятся на маленьких фермах в тропических регионах. В 2021 году Миа Мотли, премьер-министр Барбадоса, который также расположен в тропиках, заявила, что потепление на 2 градуса по Цельсию к 2050 году стало бы «смертным приговором» для островных государств из‑за экстремальных погодных условий и повышения уровня моря.

Всего ученые рассмотрели три варианта развития событий. Первый, самый позитивный и предусматривающий значительное сокращение выбросов парниковых газов, вызывающих глобальное потепление, предполагает увеличение температуры на Земле на 1,6 градуса Цельсия. Второй, называемый «умеренным», — на 2,4 градуса. Наконец, согласно наиболее трагичному сценарию, температура вырастет на 4°C.

Какие результаты они получили? Рост температуры при любом из сценариев повлияет на кофе сильнее всего. Площадь почвы, пригодной для ее выращивания, сократится на 50%. Это произойдет в первую очередь за счет потепления в 4 из 5 главных стран, производящих кофе, — Бразилии, Вьетнаме, Индонезии и Колумбии.

Чили, Аргентина и США, напротив, станут более пригодными для выращивания кофе. Однако, согласно опубликованным учеными графикам, прирост пригодной почвы в этих регионах не скомпенсирует площадь потерь в других.

Для орехов кешью показатели разнились. В Бенине потепление сделает невозможным их выращивание на 55% существующих земель даже при снижении выбросов. В других странах пригодные площади сократятся на единицы, а не десятки процентов. Напротив, в мире на 17% увеличится доля подходящей для культивации кешью земли. Вновь выиграют США, а также Аргентина и Австралия — в основном за счет все более теплых зим.

Подобный разброс цифр ученые получили и в случае с авокадо. Регионы потеряют от 14% до 41% подходящих для его культивации почв, в то время как другие приобретут от 12% до 20%.

Во многих местах существует возможность адаптироваться к изменениям климата, говорит руководитель исследования Роман Грютер. National Geographic приводит примеры новых сортов, более устойчивых к потеплению, но отмечает, что этого может быть недостаточно. В какой‑то момент определенная культура больше не сможет произрастать в традиционном для себя регионе, добавляет Грютер.

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Другой собеседник издания, профессор Корнеллского университета Майкл П. Хоффман говорит, что эффект можно сравнить с «выездом гигантской фабрики прочь из города». Руководитель центра по выводу новых сортов растений Калифорнийского университета Чарльз Бруммер отмечает, что даже самые устойчивые к жаре сорта могут перестать давать плоды, если наплывы жары станут более суровыми и частыми.

В 2021 году 200 стран, включая Россию, на саммите ООН по климату договорились ограничить рост температуры на Земле до уровня 1,5 градусов к 2050 году. Однако генсек ООН Антониу Гутерриш назвал набор предложенных для этого целей недостаточным. Некоторые независимые наблюдатели назвали их «абсолютно неадекватными».

Президент конференции, британский министр энергетики Алок Шарма настоял, что решения конференции оказались прорывными, но признал: «Пульс того, чтобы удержать потепление на уровне 1,5 градусов, едва прощупывается».

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