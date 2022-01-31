Ученые: перемены климата могут привести к дефициту кофе и изменить географию его выращивания

Указанные три продукта в основном производятся на маленьких фермах в тропических регионах. В 2021 году Миа Мотли, премьер-министр Барбадоса, который также расположен в тропиках, заявила , что потепление на 2 градуса по Цельсию к 2050 году стало бы «смертным приговором» для островных государств из‑за экстремальных погодных условий и повышения уровня моря.

Всего ученые рассмотрели три варианта развития событий. Первый, самый позитивный и предусматривающий значительное сокращение выбросов парниковых газов, вызывающих глобальное потепление, предполагает увеличение температуры на Земле на 1,6 градуса Цельсия. Второй, называемый «умеренным», — на 2,4 градуса. Наконец, согласно наиболее трагичному сценарию, температура вырастет на 4°C.

Какие результаты они получили? Рост температуры при любом из сценариев повлияет на кофе сильнее всего. Площадь почвы, пригодной для ее выращивания, сократится на 50%. Это произойдет в первую очередь за счет потепления в 4 из 5 главных стран, производящих кофе, — Бразилии, Вьетнаме, Индонезии и Колумбии.

Чили, Аргентина и США, напротив, станут более пригодными для выращивания кофе. Однако, согласно опубликованным учеными графикам, прирост пригодной почвы в этих регионах не скомпенсирует площадь потерь в других.

Для орехов кешью показатели разнились. В Бенине потепление сделает невозможным их выращивание на 55% существующих земель даже при снижении выбросов. В других странах пригодные площади сократятся на единицы, а не десятки процентов. Напротив, в мире на 17% увеличится доля подходящей для культивации кешью земли. Вновь выиграют США, а также Аргентина и Австралия — в основном за счет все более теплых зим.

Подобный разброс цифр ученые получили и в случае с авокадо. Регионы потеряют от 14% до 41% подходящих для его культивации почв, в то время как другие приобретут от 12% до 20%.

Во многих местах существует возможность адаптироваться к изменениям климата, говорит руководитель исследования Роман Грютер. National Geographic приводит примеры новых сортов, более устойчивых к потеплению, но отмечает, что этого может быть недостаточно. В какой‑то момент определенная культура больше не сможет произрастать в традиционном для себя регионе, добавляет Грютер.