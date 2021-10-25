ООН: выбросы парниковых газов, вызывающих глобальное потепление, достигли рекордных значений

В 2020 году выбросы в атмосферу парниковых газов, являющихся драйвером глобального потепления, достигли рекордных значений. Об этом заявил глава входящей в ООН Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас, сообщает Reuters.

Объем выбросов составил 413.2 молекул на миллион частиц воздуха. Для сравнения, в 2015 году планета преодолела отметку в 400 единиц на миллион — даже такая цифра, по словам Тааласа, «повлечет долгосрочные последствия для ежедневного существования человечества, состояния окружающей среды, будущего поколений».

Рекордный показатель, достигнутый в 2020 году, оказался выше, чем среднее значение за последние 10 лет наблюдений. Максимум был установлен даже при условии многомесячных локдаунов по всему миру. Тогда работа производств приостанавливалась и фиксировалось временное снижение выбросов на 5%.

Заявление было сделано в Глазго, где на этой неделе стартует конференция ООН по изменению климата. В ней примут участие Владимир Путин, Джо Байден, Борис Джонсон и представители еще более 200 государств. Одна из целей форума — выработать методы, которые позволят замедлить темп глобального потепления, губительного для человека и природных экосистем, в том числе, ограничить рост средней температуры на планете до 1,5 градусов по Цельсию и свести к нулю вред от парниковых газов к 2050 году.

Среди других задач — снижать добычу угля как одного из самых «грязных» для планеты ископаемых, сворачивать вырубку лесов, вкладываться в возобновляемые источники энергии и ускорить переход на электромобили. Планируемый объем инвестиций в выполнение этих пунктов — 100 млрд долларов ежегодно.

Таалас заявил, что достижение этих целей едва ли реалистично. «Мы находимся абсолютно за пределами этой траектории», — сказал он — Нам необходимо пересмотреть работу производственной, энергетической, транспортной систем. То есть полностью изменить наш текущий образ жизни».