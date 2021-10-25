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ООН: выбросы парниковых газов, вызывающих глобальное потепление, достигли рекордных значений

Денис Ламехов
Вчера в 22:12

В 2020 году выбросы в атмосферу парниковых газов, являющихся драйвером глобального потепления, достигли рекордных значений. Об этом заявил глава входящей в ООН Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас, сообщает Reuters.

Объем выбросов составил 413.2 молекул на миллион частиц воздуха. Для сравнения, в 2015 году планета преодолела отметку в 400 единиц на миллион — даже такая цифра, по словам Тааласа, «повлечет долгосрочные последствия для ежедневного существования человечества, состояния окружающей среды, будущего поколений».

Рекордный показатель, достигнутый в 2020 году, оказался выше, чем среднее значение за последние 10 лет наблюдений. Максимум был установлен даже при условии многомесячных локдаунов по всему миру. Тогда работа производств приостанавливалась и фиксировалось временное снижение выбросов на 5%.

Заявление было сделано в Глазго, где на этой неделе стартует конференция ООН по изменению климата. В ней примут участие Владимир Путин, Джо Байден, Борис Джонсон и представители еще более 200 государств. Одна из целей форума — выработать методы, которые позволят замедлить темп глобального потепления, губительного для человека и природных экосистем, в том числе, ограничить рост средней температуры на планете до 1,5 градусов по Цельсию и свести к нулю вред от парниковых газов к 2050 году.

Среди других задач — снижать добычу угля как одного из самых «грязных» для планеты ископаемых, сворачивать вырубку лесов, вкладываться в возобновляемые источники энергии и ускорить переход на электромобили. Планируемый объем инвестиций в выполнение этих пунктов — 100 млрд долларов ежегодно.

Таалас заявил, что достижение этих целей едва ли реалистично. «Мы находимся абсолютно за пределами этой траектории», — сказал он — Нам необходимо пересмотреть работу производственной, энергетической, транспортной систем. То есть полностью изменить наш текущий образ жизни».

Источники The Guardian в ООН, американском и британском правительстве прежде уже называли часть целей нереалистичными. Они признали, что, например, снижения выбросов углекислого газа почти вполовину достичь не удастся. «Мы должны ставить амбициозные задачи, а потом, может быть, двигаться к их исполнению маленькими шажками, но нам необходим долгосрочный план — его мы и вырабатываем», — сказал источник в ООН.

Экоповестку связывают не только с защитой окружающей среды, но и с тем, что государства начнут терять значительную часть денег из‑за того, что вовремя не перейдут на возобновляемую зеленую энергию. Так на мировом уровне экология становится не только социальной темой, но также экономической и политической.

«Технически и экономически мы все еще можем поменять ситуацию, но у нас больше нет возможности терять время. От грядущей конференции по климату я жду значительного повышения планки в том, какие действия будут предприниматься», — подытожил Таалас. С ним солидарен профессор Университета Эдинбурга Дейв Рей: «На наших глазах закрывается очень небольшое окно возможностей для изменения климата».

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