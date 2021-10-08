Джейк Джилленхол снимется в фильме «Пророк». Его снимет режиссер Сэм Харгрейв

Американский актер Джейк Джилленхол, известный по фильмам «Горбатая гора», «Эверест», «Окча» и «Зодиак», снимется в фильме «Пророк». Его поставит режиссер Сэм Харгрейв («Мстители: Финал», «Взрывная блондинка»), сообщил Deadline.

Картина основана на комиксе от создателя «Дэдпула» Роба Лифельда. Она станет началом новой франшизы. Она расскажет о Джоне Пророка — человеке, который обретает сверхчеловеческую силу после того, как его подвергли научным экспериментам во время Второй мировой войны.

Сценарий проекта напишет Марк Гуггенхайм («Легенды завтрашнего дня», «Стрела»). Джефф Робинов и Джон Грэм выступят продюсерами вместе с Адрианом Аскарие, Робом Лайфилдом и Бруклином Уивером.

«Нашей целью в течение довольно долгого времени была совместная работа с Джейком и Сэмом, поэтому мы очень рады наконец-то сотрудничать c ними в этом уникальном, насыщенном жанровом фильме», — сказал Робинов.

По мнению продюсера, «Пророк» будет выделяться среди прочих комиксов как «мощный, эмоционально заряженный и визуально отличительный фильм».