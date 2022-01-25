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Карди Би отсудила у ютьюб-блогерши более миллиона долларов за клевету

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:15

Карди Би получит компенсацию в размере 1,25 млн долларов по иску о клевете. Пять лет назад популярная ютьюб-блогерша Tasha K утверждала, что до славы рэперша работала проституткой и была наркозависимой. Об этом пишет The New York Times.

В 2019 году Белкалис Альманзар (настоящее имя Карди Би) подала в суд на Tasha K за публикацию более 20 видео, в которых распространялись «злонамеренные слухи» об артистке. В этих роликах Латаша Кебе (имя блогерши) говорила, что Альманзар употребляла кокаин, а также страдала венерическими заболеваниями и могла родить ребенка с ограниченными возможностями.

Карди Би говорила в суде, что из‑за этого ее посещали суицидальные мысли, начались проблемы в браке и со здоровьем. Адвокаты артистки заявили, что информация несет ущерб ее репутации среди поклонников и влияет на ее бизнес. Также они посчитали, что Кебе специально выкладывала ролики именно на эту тему, потому что они собирали больше просмотров.

К слову, в иске фигурировала не только Tasha K, но и Стармари Эбони Джонс, гостья на канале блогерши. Она выдавала себя за близкую подругу рэперши, но приговор на нее не распространяется, потому что девушка переехала в Нью-Йорк, после того как на нее подали в суд. Дело в том, что иск рассматривался в суде штата Джорджии, где живет блогерша.

1 млн долларов, которые присудили Карди Би, составит возмещение морального ущерба, еще 250 тыс. долларов — компенсация медицинских расходов, в том числе услуг терапевта, к которому обращалась рэперша. После приговора Карди Би написала в твиттере: «Почему я счастлива, но в то же время опечалена?»

Кебе тоже пыталась засудить Альманзар, утверждая, что поклонники артистки преследуют ее, поэтому она опасается за свою жизнь. Но суд отклонил ее иск из‑за отсутствия доказательств, в то время как Альманзар предоставила медицинские справки об отсутствии у нее половых инфекций.

Похожий случай был в России в прошлом году. Земфира подала в суд на писателя Евгения Гришковца за причинение морального ущерба, потребовав 1,5 млн рублей компенсации. Поводом послужило его резкое высказывание по отношению к певице: он назвал Земфиру наркоманкой с наркоманскими песнями.

Земфира заявила, что из‑за этого у нее начались проблемы со здоровьем и в отношениях с близкими, но суд иск певицы отклонил.

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