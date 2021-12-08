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Суд отклонил иск Земфиры к Евгению Гришковцу. Она требовала от него компенсацию в 1,5 млн рублей

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:36

Останкинский суд Москвы отклонил иск Земфиры на 1,5 млн рублей к писателю Евгению Гришковцу. Он назвал ее наркоманкой, сообщает ТАСС.

В иске певица заявляла, что слова Гришковца «носят порочащий характер», «символизируют антисоциальное, антиобщественное поведение — наркоманию» и не соответствуют действительности, «поскольку нет достоверных доказательств, что певица Рамазанова З.Т. является наркоманкой».

Изначально Земфира обратилась в Центральный районный суд Калининграда, но он вернул ей заявление в связи с неподсудностью этому суду.

«Когда человек позволяет себе все, когда решает вопрос „я могу сделать все“, я могу вытащить из себя все что угодно, все без исключения — все мои наркотические кошмары и весь свой наркотический эгоизм — и выложить его тем людям, которые восемь лет ждали хоть чего‑нибудь. <…> Она наркоманка, и это наркоманские песни», — прокомментировал Гришковец альбом «Бордерлайн» 27 мая.

Его высказывания негативно сказались на здоровье Земфиры — она стала страдать бессонницей и нервными срывами, говорится в иске. После эфира ей пришлось «оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми». Певица потребовала обязать Гришковца опровергнуть его слова в эфире «Дождя»*.

Позже писатель заявил, что готов извиниться за свои слова. Гришковец отметил, что его высказывание было спонтанным и неосмысленным. Он отметил, что оно случилось во время разговора с ведущим Михаилом Козыревым. Тот не согласился с ним, и «эта дискуссионность придала жару».

*«Дождь» внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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