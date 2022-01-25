Twitter заблокировал бота, который оставлял спойлеры для игры Wordle

Twitter заблокировал аккаунт The Wordlinator за нарушение правил на платформе. Это бот, который грубо отвечал пользователям и раскрывал слово, которое разработчики головоломки Wordle загадывали на следующий день.

The Wordlinator приходил в комментарии к записям, в которых пользователи делились результатами своей игры, и оставлял слово, которое они должны были узнать только на следующий день. Такой спойлер лишает смысла игру в Wordle.