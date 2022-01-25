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Twitter заблокировал бота, который оставлял спойлеры для игры Wordle

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:54

Twitter заблокировал аккаунт The Wordlinator за нарушение правил на платформе. Это бот, который грубо отвечал пользователям и раскрывал слово, которое разработчики головоломки Wordle загадывали на следующий день.

The Wordlinator приходил в комментарии к записям, в которых пользователи делились результатами своей игры, и оставлял слово, которое они должны были узнать только на следующий день. Такой спойлер лишает смысла игру в Wordle.

Возможно, бот создали на основе утекшего в сеть исходного кода Wordle. Его слил программист, которому было интересно узнать, по какому механизму работает игра.

The Verge спросил Twitter, какое правило площадки нарушил бот, но ему не ответили. Журналисты предположили, что The Wordlinator нарушил запрет «присылать спам, беспокоить пользователей и отправлять им нежелательные сообщения».

Wordle начал набирать популярность в начале января. Главная задача игрока — отгадать слово из пяти букв, которое скрыто за белыми квадратами. Новый день — новое слово, на разгадку которого дается шесть попыток. После каждой введенной буквы Wordle говорит, была ли догадка игрока верной, и, уже отталкиваясь от подсказки, можно понять все слово.

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