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Игра Wordle — вирусный феномен, создатель которого не хочет монетизации. Как реагируют бренды?

Денис Ламехов
Сегодня в 19:14

С начала января в сети бьет рекорды виральности игра Wordle — результатами одного из последних ее раундов, который закончился 15 января, пользователи твиттера поделились более 200 тыс. раз. У Wordle варварски примитивный интерфейс, у нее нет приложения для App Store и Google Play, нет официальных аккаунтов в соцсетях, а главная задача игрока — отгадать слово из пяти букв, которое скрыто за белыми квадратами.

«Афиша Daily» рассказывает о проекте и собирает реакции знаменитостей, крупных компаний, СМИ и других организаций, которые в эпоху, когда любая информация может с легкостью стать мемом, поспособствовали превращению игры в интернет-феномен.

Что за Wordle?

Все игроки Wordle в мире пытаются угадать одно и то же слово — проект выкладывает новую загадку раз в сутки. На поиск ответа пользователю дается шесть попыток — столько строк он видит перед собой в браузере, зайдя на сайт проекта.

После каждой введенной буквы Wordle говорит, была ли догадка игрока верной. Если введенной буквы в слове нет, то ячейки меняют цвет на серый. Если буква в слове есть, но стоит в неправильном месте, ячейчка станет желтой. Если буква есть и ее место в слове указано верно, то ячейка окрасится в зеленый цвет.

Результатами каждого раунда в виде цветных узоров пользователи активно делятся в соцсетях. Эти квадраты, пожалуй, самая вирусная часть механизма Wordle — юзеры публикуют итоги раундов, не раскрывая при этом правильное слово.

Кто это придумал?

Автор игры — Джош Уордл, экс-сотрудник Reddit, а ныне разработчик в команде нью-йоркского коллектива MSCHF, который занимается цифровым искусством. Именно MSCHF вместе с рэпером Lil Nas X создал в 2021 году версию кроссовок Air Max 97 с использованием человеческой крови (а потом столкнулся с иском от Nike), а также продал тысячу копий работы Энди Уорхола, выполненных с помощью роборуки, и спрятали среди них единственный оригинал.

Название Wordle основано на сочетании фамилии Уордла со словом word (в переводе с английского «слово»). В интервью Techcrunch создатель игры говорит, что придумал игру для своей девушки, выложил ее на свой сайт (у проекта нет отдельного именного ресурса), а затем показал своим друзьям из медиасреды — так к Wordle пришла известность. Вначале в игре соревновались меньше тысячи пользователей — и за несколько недель количество юзеров выросло до 2 млн.

Какой у этого эффект?

Уордл не планирует монетизировать проект: «Я был счастлив, когда мы просто соревновались с партнером. Думаю, что буду счастлив и впоследствии, даже если все закончится. Если в итоге будем играть только мы вдвоем, то я буду абсолютно доволен тем, как все сложилось».

Techcrunch сообщает, что неназванный фонд предлагал Уордлу инвестиции — он отказался: «Я не хочу, чтобы это было моей постоянной работой». При этом в Wordle играют знаменитости, а медиа активно уделяют игре внимание. Газета The Guardian даже опубликовала материал, в котором рассказала, как в разрешении загадок может помочь теория лингвистики.

В январе часть выпуска своего шоу Джимми Фэллон посвятил Wordle — после этого тысячи людей скачали в магазинах приложений неофициальные версии игры от других разработчиков (в том числе платные). У проекта нет зарегистрированных товарных знаков. Позднее Apple удалила из App Store приложения с клонами игры.

В стороне не осталось LEGO — его кубики органично имитируют цветные ячейки.

Аккаунт сети отелей Hilton скопировал и перекрасил на фото окна одной из гостиниц так, чтобы они тоже напоминали матрицу из разноцветных кубиков.

У Nokia Wordle мутировал в «Змейку».

Связанную с игрой тему эксплуатируют не только корпорации, но и крупные культурные институции. Так, театр «Глобус» собрал тематическую гамлетовскую подборку слов.

Британская и шотландская национальные библиотеки собрали свои имитации сеток в Wordle из инициалов или буквиц — украшенных миниатюрами и орнаментами заглавных первых букв старинных текстов.

Активной работы крупных российских брендов с темой Wordle найти не удалось, при этом 12 января у игры появился русскоязычный вариант: его запустил российский разработчик Александр Белоусов. По словам создателя, за двое суток он попал на 1-е место в трендах твиттера, а в игре успели посостязаться 10 тыс. человек.

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