Фанаты «Спартака» объявили о бойкоте матчей Премьер-лиги. Это протест против Fan ID

Фанаты московского футбольного клуба «Спартак» объявили о бойкоте матче Российской Премьер-лиги до полной отмены закона о Fan ID (они же — паспорта болельщика). Соответствующее заявление опубликовано на сайте фанатского объединения «Фратрия».

В письме отмечается, что бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком». Речь идет в том числе как о московском клубе, так и о командах стран СНГ.

«Ни один закон, ни один документ и ни один чиновник не может лишить болельщика его священного права: быть рядом со своим клубом, быть частью его истории, считать стадион и сектор своим домом, открыто выражать свои эмоции и мнение!» — гласит заявление «Фратрии».

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на решение фанатов. Представители клуба заявили, что такая ситуация «ничего, кроме расстройства, не вызывает».

«Болельщики „Спартака“ — лучшие в России, их поддержка очень важна для команды. При этом мы понимаем, что они имеют право выразить таким образом свою позицию и привлечь внимание к проблеме», — заявили в «Спартаке».

17 декабря Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о введении Fan ID. Это документ, который позволяет купить билеты на официальные спортивные мероприятия.

В оформлении Fan ID может быть отказано. Среди оснований — данные о нарушении общественного порядка на массовом мероприятии либо информация о намерении совершить противоправные деяния. Действие закона вступает в силу с 1 июня 2022 года.

В конце декабря о бойкоте паспортов болельщика объявили фанаты петербургского «Зенита». В своем заявлении они назвали этот закон необоснованными мерами, которые «являются непрозрачными, репрессивными и избыточными».

«Афиша Daily» рассказывала, откуда у закона так много противников и почему он может грозить пустыми трибунами.