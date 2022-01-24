перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России выявили 65 109 случаев COVID-19 за сутки. Это новый антирекорд 12:56
СК возбудил дело по факту гибели заключенного в калужской колонии 12:40
НАТО увеличит военное присутствие в Восточной Европе из‑за ситуации вокруг Украины и России 12:28
РПЦ рекомендовала перевести все массовые мероприятия в московских храмах в онлайн 12:18
Росреестр запустит в России платформу для объединения геоданных, в том числе о земле и недвижимости 11:53
Netflix/YouTube
Свайпы решают судьбу в трейлере документалки «Аферист из Tinder» от Netflix 11:50
«Абрау-Дюрсо» запустила производство и продажу косметики 11:25
Фанаты «Спартака» объявили о бойкоте матчей Премьер-лиги. Это протест против Fan ID 11:19
«Главклубу» грозит временное закрытие из‑за нарушения антиковидных мер 10:57
В Москве начался сбор бутылочных пробок, из которых в Уфе делают тактильные стены для незрячих детей 10:31
Хакеры взломали страницу премьер-министра Австралии в WeChat. Власти обвиняют Китай 10:10
Manfred Thierry Mugler/Facebook
Умер модельер и фотограф Тьерри Мюглер 9:14
Пушкинский музей на день стал парикмахерской в поддержку Нидерландов 8:29
Эксплойт в Dark Souls 3 может позволить злоумышленникам получить контроль над компьютерами игроков Вчера в 20:33
Президент Армении Армен Саркисян уходит в отставку Вчера в 19:16
VHS-эстетика в красных тонах: Placebo экранизировали сингл «Try Better Next Time» Вчера в 19:11
Трейлер «Лунного рыцаря» установил рекорд по числу лайков среди всех кинопроектов Marvel Вчера в 18:24
«Омикрон» бьет антирекорды, Miss Kittin прерывает молчание и другие новости дня
Вчера в 17:49 дайджест
На Reddit помогли пожилому игроку в World of Warcraft вернуть аккаунт, заблокированный по ошибке Вчера в 16:52
В Забайкалье бездомные собаки загрызли семилетнюю девочку. Местные жители начали их отстреливать Вчера в 16:17
Отключить рекламу

Фанаты «Спартака» объявили о бойкоте матчей Премьер-лиги. Это протест против Fan ID

Виктория Шанина
Сегодня в 11:19

Фанаты московского футбольного клуба «Спартак» объявили о бойкоте матче Российской Премьер-лиги до полной отмены закона о Fan ID (они же — паспорта болельщика). Соответствующее заявление опубликовано на сайте фанатского объединения «Фратрия».

В письме отмечается, что бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком». Речь идет в том числе как о московском клубе, так и о командах стран СНГ.

«Ни один закон, ни один документ и ни один чиновник не может лишить болельщика его священного права: быть рядом со своим клубом, быть частью его истории, считать стадион и сектор своим домом, открыто выражать свои эмоции и мнение!» — гласит заявление «Фратрии».

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на решение фанатов. Представители клуба заявили, что такая ситуация «ничего, кроме расстройства, не вызывает».

«Болельщики „Спартака“ — лучшие в России, их поддержка очень важна для команды. При этом мы понимаем, что они имеют право выразить таким образом свою позицию и привлечь внимание к проблеме», — заявили в «Спартаке».

17 декабря Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о введении Fan ID. Это документ, который позволяет купить билеты на официальные спортивные мероприятия.

В оформлении Fan ID может быть отказано. Среди оснований — данные о нарушении общественного порядка на массовом мероприятии либо информация о намерении совершить противоправные деяния. Действие закона вступает в силу с 1 июня 2022 года.

В конце декабря о бойкоте паспортов болельщика объявили фанаты петербургского «Зенита». В своем заявлении они назвали этот закон необоснованными мерами, которые «являются непрозрачными, репрессивными и избыточными».

«Афиша Daily» рассказывала, откуда у закона так много противников и почему он может грозить пустыми трибунами.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х

Другие материалы по темам

Теги
Спартак
Госдума
Зенит
Афиша Daily
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить