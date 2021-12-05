Привитым «Спутником V» разрешат въезд в Саудовскую Аравию

Саудовская Аравия разрешит с 1 января въезд людям, вакцинированным «Спутником V». Такое решение было принято в результате совместной работы Минздрава страны и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), пишет РИА «Новости».

Привитые «Спутником V» при въезде в Саудовскую Аравию должны будут пройти 48-часовй карантин и сдать ПЦР-тест.

Ранее власти Королевства запретили совершать паломничество к исламским святыням в городах Мекка и Медина без прививки от COVID-19, одобренной ВОЗ. В РФПИ подчеркнули, что вакцинация «Спутником V» позволит верующим принять участие в хадже.

Саудовская Аравия стала 102-й страной, разрешившей въезд людям, вакцинированным «Спутником V». «Афиша Daily» подробно писала, куда за рубеж можно поехать российским туристам.