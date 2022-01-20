Роспотребнадзор: «Омикрон»-штамм особенно опасен для детей от двух до пяти лет

«Омикрон»-вариант коронавируса представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет. Об этом ТАСС заявил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов.

По словам Горелова, дети все чаще «вовлекаются в инфекционный процесс», особенно в раннем возрасте. Заболевание у них протекает с поражением дыхательных путей и бронхов.

«Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея», — сказал Горелов.

Эксперт добавил, что, согласно зарубежным исследованиям, перенесенный во время беременности коронавирус может сказаться на развитии будущего ребенка. В том числе может отмечаться задержка темпов нервно-психического и физического развития.

«Но это, к счастью, обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен, и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние», — пояснил он.

Первое заражение разновидностью, изначально именовавшейся B.1.1.529, было выявлено в Ботсване, затем еще несколько в ЮАР и Гонконге. Сейчас случаи инфицирования «Омикроном» зарегистрированы в 110 странах, включая Великобританию, Германию и США. В последних «Омикрон» стал преобладающим штаммом.

В России случаи заражения новым штаммом зафиксированы во всех регионах Юга и Северного Кавказа. В Ставропольском крае он стал доминирующим штаммом. В 30 российских регионах штамм пока не выявлен, в том числе в Кемеровской и Новосибирской областях, на Камчатке, Сахалине, в Еврейской автономной области, Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях.