Amazon раскрыл название сериала по вселенной «Властелина Колец»

Сериал от Amazon Prime Video по мотивам романов Дж.Р.Р.Толкина будет называться «The Lord of the Rings: The Rings of Power» («Властелин Колец: Кольца власти»). Об этом стриминговая платформа сообщила в формате минутного тизера на своем ютьюб-канале.
Ролик получился очень красивый, но неинформативный. В нем показан захватывающий процесс создания Кольца всевластия, а детали сюжета и актеры в образах своих персонажей будут позже.
Ранее сообщалось, что сериал расскажет о событиях, произошедших за тысячи лет до действия «Хоббита» и «Властелина Колец». В проекте снимутся Ленни Генри («Гарри Поттер и узник Азкабана»), Роберт Арамайо («Игра престолов»), Назанин Бониади («Отель Мумбаи: Противостояние»), Морфидд Кларк («Темные начала») и другие.
Первые два сезона снимет режиссер Хуан Антонио Байона. Шоураннерами проекта выступят Дж.Д.Пейн и Патрик МакКей.
Шоу выйдет на Amazon Prime 2 сентября 2022 года. Amazon планирует снять пять сезонов сериала в Новой Зеландии, а также, возможно, поставит в дальнейшем спин-офф.