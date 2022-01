Amazon раскрыл название сериала по вселенной «Властелина Колец»

Сериал от Amazon Prime Video по мотивам романов Дж.Р.Р.Толкина будет называться «The Lord of the Rings: The Rings of Power» («Властелин Колец: Кольца власти»). Об этом стриминговая платформа сообщила в формате минутного тизера на своем ютьюб-канале.

Ролик получился очень красивый, но неинформативный. В нем показан захватывающий процесс создания Кольца всевластия, а детали сюжета и актеры в образах своих персонажей будут позже.