перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Bonobo выпустил клип на трек «Shadows». Он записал его вместе с Джорданом Ракеем 19:13
Amazon раскрыл название сериала по вселенной «Властелина Колец» 18:44
Роскосмос показал потенциально опасный для Земли астероид 18:30
Сергей Киселев/Агентство «Москва»
В Москве задержали главврача больницы «Матросской тишины» 18:04
Nature: число смертей от COVID-19 в мире может в 2–4 раза превышать известные данные 17:59
Адам Скотт теряет доступ к воспоминаниям о работе и коллегах в трейлере сериала «Severance» 17:44
Более 50 муниципальных депутатов Петербурга потребовали отставки Беглова 17:41
Умер французский актер Гаспар Ульель 17:34
Netflix/YouTube
Netflix показал первый трейлер мультсериала по мотивам игры Сuphead 17:05
В сети опубликовали сценарий «Французского вестника» Уэса Андерсона 16:48
Nilüfer Yanya выпустила новый трек «Midnight Sun» 16:43
В 2022 году блокчейн-проект TON запустит платежную систему, анонимную сеть и другие сервисы 16:37
Генпрокуратура потребовала признать террористическим движение «Колумбайн» 16:11
Песня из «Энканто» стала самой популярной композицией Disney за 26 лет 16:09
Пресс-материалы
В аэропорту Пулково откроется фотовыставка «Давно не виделись» в поддержку пожилых петербуржцев 15:45
Киевский суд не стал арестовывать Порошенко по делу о госизмене 15:21
Берлинале объявил программу. В дополнительных секциях покажут три российских фильма 15:16
Instagram запустил цифровые аватары. Возможно, для метавселенных 14:51
Марк Форстер снимет ремейк фильма «Вторая жизнь Уве» с Томом Хэнксом в главной роли 14:42
Исследование: экологическая ситуация к концу XXI века поставит под угрозу проведение зимних Олимпиад 14:28
Отключить рекламу

Amazon раскрыл название сериала по вселенной «Властелина Колец»

Виктория Шанина
Сегодня в 18:44

Сериал от Amazon Prime Video по мотивам романов Дж.Р.Р.Толкина будет называться «The Lord of the Rings: The Rings of Power» («Властелин Колец: Кольца власти»). Об этом стриминговая платформа сообщила в формате минутного тизера на своем ютьюб-канале.

Ролик получился очень красивый, но неинформативный. В нем показан захватывающий процесс создания Кольца всевластия, а детали сюжета и актеры в образах своих персонажей будут позже.

Ранее сообщалось, что сериал расскажет о событиях, произошедших за тысячи лет до действия «Хоббита» и «Властелина Колец». В проекте снимутся Ленни ГенриГарри Поттер и узник Азкабана»), Роберт Арамайо («Игра престолов»), Назанин Бониади («Отель Мумбаи: Противостояние»), Морфидд Кларк («Темные начала») и другие.

Первые два сезона снимет режиссер Хуан Антонио Байона. Шоураннерами проекта выступят Дж.Д.Пейн и Патрик МакКей.

Шоу выйдет на Amazon Prime 2 сентября 2022 года. Amazon планирует снять пять сезонов сериала в Новой Зеландии, а также, возможно, поставит в дальнейшем спин-офф.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
Amazon
Люди
Ленни Генри
Гарри Поттер
Хуан Байона
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить