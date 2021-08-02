Amazon объявил дату выхода сериала по «Властелину Колец». И показал первый кадр из него

Сериал Amazon, действие которого развернется во вселенной «Властелина Колец», выйдет 2 сентября 2022 года. Об этом компания рассказала в соцсетях.
Сообщение сопроводили первым кадром из шоу. На нем можно увидеть фигуру в белом плаще на фоне города в горах, похожего на эльфийский Ривенделл. Кем является персонаж, появившийся в кадре, неизвестно.
Ранее сообщалось, что сериал расскажет о событиях, произошедших за тысячи лет до действия «Хоббита» и «Властелина Колец». Amazon планирует снять пять сезонов шоу в Новой Зеландии, а также, возможно, поставит в дальнейшем спин-офф.
Первые два сезона снимет режиссер Хуан Антонио Байона. Шоураннерами проекта выступят Дж.Д.Пейн и Патрик МакКей. В проекте снимутся Роберт Арамайо («Игра престолов»), Назанин Бониади («Отель Мумбаи: Противостояние»), Морфидд Кларк («Темные начала») и другие.