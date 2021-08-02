Amazon объявил дату выхода сериала по «Властелину Колец». И показал первый кадр из него

Сериал Amazon, действие которого развернется во вселенной «Властелина Колец», выйдет 2 сентября 2022 года. Об этом компания рассказала в соцсетях.

Сообщение сопроводили первым кадром из шоу. На нем можно увидеть фигуру в белом плаще на фоне города в горах, похожего на эльфийский Ривенделл. Кем является персонаж, появившийся в кадре, неизвестно.