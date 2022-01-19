Суд оштрафовал нобелевского лауреата Дмитрия Муратова и «Новую газету» за отсутствие маркировки

Мировой суд в Москве оштрафовал нобелевского лауреата Дмитрия Муратова и издание «Новая газета», главным которого он является, за отсутствие маркировки запрещенной организации. Об этом сообщил «Интерфакс».

Муратову назначили штраф в 4 тыс. рублей, а «Новой газете» — в 40 тыс. рублей. Журналист и издание нарушили ч.2 ст. 13.15 КоАП РФ. Какую именно организацию или объединение не промаркировали в издании, не сообщается.

В ноябре «Новую газету» и ее главреда уже штрафовали за упоминание иноагентов без соответствующей маркировки.

8 октября Нобелевский комитет присудил премию мира Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе. Награду вручили с формулировкой «за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».

Сам Муратов посвятил премию погибшим друзьям и коллегам, в том числе Анне Политковской, Юрию Щекочихину и Игорю Домникову, а также тем, кого сейчас «объявляют иноагентами, нежелательными элементами». Главред «Новой» почти сразу заявил, что передаст денежную часть премии на благотворительность.