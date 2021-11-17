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«Новую газету» и ее главреда Муратова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:02

Басманный районный суд в Москве шесть раз оштрафовал «Новую газету» и ее главного редактора Дмитрия Муратова за упоминание иноагентов без маркировки. Запись об этом заметил телеграм-канал «ЧТД» в судебной картотеке.

В юридическом отделе издания поделились, что решения о штрафах вынесли 11 ноября из‑за материалов о ФБК и «Альянсе врачей». При этом о заседаниях редакцию не уведомляли.

В пресс-службе суда сообщили «Медиазоне»**, что три протокола составили на Муратова, еще три — на «Новую газету». Главреда оштрафовали на 12 тыс. рублей, а издание — на 120 тыс. рублей.

Накануне на главреда объединенной редакции РБК составили пять протоколов за упоминание иноагентов, экстремистских и террористических организаций без маркировки. Судебное заседание по его делу запланировано на начало декабря.

* ФБК и «Альянс врачей» признаны Минюстом НКО, выполняющими функцию иностранного агента; ФБК также признан экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена.

** «Медиазона» внесена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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