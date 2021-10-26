Компания приобрела исходник работы за 20 тыс. долларов. Затем все 999 копий выполнила роботизированная рука. Художники состарили материал под действием света, влаги и тепла.

Коллектив художников MSCHF, прославившийся созданием «сатанинских кроссовок» совместно с рэпером Lil Nas X, продал тысячу копий картины Энди Уорхола «Феи», при этом только одна из них — оригинал. Об этом сообщает Artnet.

Каждая картина продавалась по цене 250 долларов — на данный момент весь тираж распродан. Создатели проекта заявили, что не знают, кто стал покупателем единственного оригинала, выпущенного в 1954 году.

«Уорхол продвигал массовое производство искусства, будто это обычные товары. То, что мы создали, продолжает этот замысел», — заявил коллектив. Фонд Энди Уорхола на данный момент не сделал никаких заявлений.

Ранее MSCHF столкнулся с судебным иском от Nike. Коллективу пришлось выкупить назад все уже проданные «сатанинские кроссовки», нелегально созданные на базе модели Nike Air Max 97. Покупателям предложили вернуть полную стоимость пары — 1018 долларов.