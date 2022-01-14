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HBO Max показал трейлер второго сезона «Воспитанных волками»

Виктория Шанина
Сегодня в 19:49

Вышел официальный трейлер второго сезона научной фантастики про андроидов «Воспитанные волками». Посмотреть его можно на ютьюб-канале стриминговой платформы HBO Max.

Андроиды по имени Мать и Отец присоединяются к недавно сформированной колонии атеистов в таинственной тропической зоне. Это место становится для них новый домом, но новое общество оказывается очень непривычным и местами опасным. Вместе с тем «естественный ребенок» Матери ставит под угрозу то немногое, что осталось от человеческой расы.

Роли Отца и Матери в продолжении по-прежнему исполняют Абубакар Салим и Аманда Коллин. Также в шоу снимаются Этан Хаззард, Нив Алгар, Трэвис Фиммел, Джордан Локран, Феликс Джеймисон и Винта МакГрат.

Режиссером некоторых эпизодов выступил Ридли Скотт («Гладиатор», «Дом Gucci», «Марсианин»), он же спродюсировал проект. Также картину поставили Люк Скотт («Дуэлянты»), Алекс Габасси («Убийства по алфавиту»), Серджо Мимица-Геззан («Побег») и Джеймс Хоуз («Черное зеркало»).

Второй сезон «Воспитанных волками» выйдет на HBO Max 3 февраля 2022 года. Съемки новых серий проходили в ЮАР. О первом сезоне «Афиша Daily» рассказывала в прошлом году.

Шоу дебютировало осенью 2020 года. Ридли Скотт снял первый и второй эпизоды, а также выступил шоураннером вместе с Аароном Гузиковски, ранее работавшим над «Пленницами». Для Скотта «Воспитанные волками» стали первым сериалом.

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