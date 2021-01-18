Второй сезон сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками» начнут снимать в марте

Второй сезон сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками» начнут снимать в середине марта. Об этом сообщил NME со ссылкой на актрису Аманду Коллин, исполняющую в шоу центральную роль.

Съемки пройдут в ЮАР и продлятся полгода, рассказал Коллин. В данный момент артистка уже находится в Кейптауне, где готовится к предстоящей работе. По словам Коллин, во втором сезоне шоу ей предстоит поучаствовать во многих сложных сценах.

«Я очень взволнована, не могу дождаться, когда вернусь в свой „костюм дельфина“, как мы его называем, и начну сниматься», — сказала актриса.

Коллин призналась, что исполнение роли андроида по имени Мать оказывает серьезное психологическое воздействие на нее. Ее героине приходится воспитывать детей и одновременно справляться с грузом ошибок и несчастий.

«Это ужасно. Ей так страшно, она испытывает чувства раскаяния, горя и стыда. Я не фокусируюсь на этом все время, но играть персонажа, который потерял пятерых детей и убил целую команду, очень тяжело», — отметила Коллин.

Когда выйдет второй сезон сериала, пока неизвестно. Но Коллин надеется, что шоу продолжится и в третьем сезоне. Посмотреть трейлер «Воспитанных волками» можно здесь, а прочитать рецензию на него — здесь.