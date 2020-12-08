Шинейд О’Коннор опубликует свои мемуары в 2021 году

Ирландская певица Шинейд О’Коннор опубликует свои мемуары 1 июня 2021 года. Об этом сообщил Pitchfork.

Книгу выпустит американское издательство Houghton Miffin Harcourt Books & Media. Она будет посвящена «непреходящей силе песни», а также «тяжелому детству О’Коннор, музыкальным триумфам и борьбе с болезнью» (певица страдает биполярным расстройством).

«Это моя история, такая, какой я помню ее. Мне было очень весело писать ее в течение последних нескольких лет», — прокомментировала новость О’Коннор.

Вице-президент издательства Деб Броуди назвала книгу артистки «удивительно откровенным, глубоко личным рассказом о жизни, одновременно очаровательной и беспокойной».

Весной Шинейд О'Коннор вошла в сотню женщин, определивших облик последнего столетия по мнению журнала Time. Помимо нее, в список попали Вирджиния Вулф, Симона де Бовуар, Фрида Кало, Мадонна и Ангела Меркель.