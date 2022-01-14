«Медуза»*: в мэрии Москвы ожидают от 30 до 90 тыс. случаев коронавируса в сутки

В московской мэрии ожидают резкого роста заболеваемости COVID-19 — от 30 до 90 тыс. выявленных случаев в сутки. Об этом пишет «Медуза»* со ссылкой на источник, близкий к оперштабу по борьбе с ковидом, и человека, близкого к городским властям.

В связи с ростом заболеваемости в городе могут объявить внеочередные школьные каникулы. Других дополнительных ограничений пока не планируется, пишет издание.

11 января мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве выявлено значительное количество заражений «Омикроном», и это число быстро растет. Он также спрогнозировал резкий рост заболеваемости в течение семи-восьми дней и допустил, что Москва столкнется с «более критической ситуацией», чем в «предыдущие волны».

За последние сутки в России зафиксировали 23 820 случаев коронавируса, 5712 из них — в Москве. В столице заболеваемость растет третьи сутки, в первую неделю января она составляла от 2000 до 3000 новых случаев.

* «Медуза» признана в России СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.