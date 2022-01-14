В России выявили 23 820 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 23 820 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 2665 больше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 5490 до 5712. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская и Свердловская области, Краснодарский край и Ростовская область.