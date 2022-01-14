В России выявили 23 820 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 23 820 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 2665 больше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве увеличился с 5490 до 5712. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская и Свердловская области, Краснодарский край и Ростовская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 747 125. За сутки умерли 739 человек, за все время — 319 911. Выздоровели 24 952 человека, за весь период — 9 809 300.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 315,3 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (62,1 млн), на втором — Индия (36,3 млн), на третьем — Бразилия (22,6 млн), на четвертом — Великобритания (14,8 млн), на пятом — Франция (12,6 млн).