Собянин: в Москве выявлено значительное количество заражений «Омикроном», и это число быстро растет

В Москве зафиксировано значительное количество заражений вариантом коронавируса «Омикрон», и это число «достаточно быстро растет». Об этом на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 сообщил мэр города Сергей Собянин. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Градоначальник прогнозирует, что в течение семи-восьми дней будет наблюдаться «значительный рост заболеваемости». «Мы действительно находимся в зоне риска», — подчеркнул он.

Собянин допустил, что Москва столкнется с «более критической ситуацией», чем в «предыдущие волны». Он отметил, что в новогодние каникулы заболеваемость ковидом в столице не была критичной — в сутки госпитализировали 600–750 пациентов.

11 января оперштаб отчитался о 4635 случаях коронавируса в Москве за сутки. В последний раз более 4000 заражений фиксировали в середине ноября.