Принц Эндрю лишился воинских званий на фоне обвинений в изнасиловании

Эндрю, как и прежде, не будет представлять королевскую семью на публичных мероприятиях. В судебных разбирательствах он будет иметь статус частного лица.

Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю лишен воинских званий и королевских попечительских обязанностей, связанных с покровительством различных организаций, на фоне обвинений в изнасиловании американки Вирджинии Джуффре. Об этом решении сообщил Букингемский дворец.

Титул Его Высочество Эндрю на данный момент сохраняет. В начале января газета The Times сообщала, что он может его лишиться, если проиграет в суде дело об изнасиловании.

Джуффре подала в суд на принца Эндрю в августе 2021 года. По словам женщины, она стала жертвой американского бизнесмена Джеффри Эпштейна, который якобы заставил ее заняться сексом с принцем в 2001 году, когда ей было 17 лет.

В иске она рассказала, что случаи предполагаемого сексуального насилия со стороны принца произошли в доме помощницы Эпштейна Гислейн Максвелл в Лондоне, в особняке финансиста в Нью-Йорке и на его частном острове на Виргинских островах.

Женщина требует от 61-летнего принца компенсации за полученный физический и моральный ущерб. Эндрю обвинения отрицает.