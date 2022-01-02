The Times: сын Елизаветы II может потерять право на титул из‑за обвинений в изнасиловании

Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю может быть лишен права на использование титула Его Высочество, если проиграет в суде дело об изнасиловании американки Вирджинии Джуффре. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в окружении британской королевской семьи.

Собеседники издания сообщают, что семейство активно обсуждает действия на случай неблагоприятного исхода дела. Источники говорят, что один из вариантов — «внутреннее изгнание». Эндрю может потерять возможность выезжать за пределы Великобритании из‑за угрозы экстрадиции в Соединенные Штаты, может начать вести гораздо более скромный образ жизни и, возможно, покинет королевское поместье. Принца также могут попросить отказаться от использования титула, почетных воинских званий и связей с благотворительными организациями.

Джуффре подала в суд на принца Эндрю в августе 2021 года. По словам женщины, она стала жертвой американского бизнесмена Джеффри Эпштейна, который якобы заставил ее заняться сексом с принцем в 2001 году, когда ей было 17 лет.

В иске она рассказала, что случаи предполагаемого сексуального насилия со стороны принца произошли в доме помощницы Эпштейна Гилейн Максвелл в Лондоне, в особняке финансиста в Нью-Йорке и на его частном острове на Виргинских островах.

Женщина требует от 61-летнего принца компенсации за полученный физический и моральный ущерб. Эндрю обвинения отрицает.