Токаев: вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется 13 января

Организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начнется 13 января. Это подтвердил президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании оперштаба в Алма-Ате, передает ТАСС.

Токаев отметил, что пребывание войск ОДКБ в стране сыграло очень важную роль в стабилизации ситуации. Он оценил миссию миротворцев как очень успешную.

Токаев обратился за помощью к ОДКБ, куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, 5 января на фоне массовых протестов в Казахстане. В Алма-Ате митинги к тому моменту переросли в вооруженные столкновения с полицией, протестующие захватывали административные здания и офисы телеканалов.

Миротворцы были приглашены, чтобы охранять правительственные здания и ключевые объекты инфраструктуры, такие как аэропорты. В разгоне протестов они не участвовали — этим занимались казахстанские силовики.

10 января Комитет нацбезопасности Казахстана заявил о стабилизации обстановки во всех районах Казхахстана и освобождении всех объектов, захваченных протестующими. На следующий день Токаев сказал, что основная миссия сил ОДКБ завершена, а их вывод начнется 13 января и займет не более 10 дней.